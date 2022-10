Perchezitii la clanul lui Leo de la Strehaia: zeci de monede de aur, ascunse in pamant - prejudiciu de 12 de milioane de lei

Perchezitii de amploare, la rudele si apropiatii celebrului Leo de la Strehaia. Clanul a ascuns zeci de kilograme de aur in pamant ca sa fereasca averea facuta ilegal de ochii autoritatilor.Zeci de monede din aur, dintre care unele ajungeau sa cantareasca si cate un kilogram fiecare, ar fi fost gasite de politistii specializati in investigarea infractiunilor economice si procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti ingropate in curtile mai multor oameni de afaceri din Strehaia, ... citeste toata stirea