HALMAGEL. Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Subsante Periculoase, impreuna cu cei ai Politiei orasului Sebis, cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Actiuni Speciale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Gurahont, au pus in aplicare, in data de 17 ianuarie a.c., un mandat de perchezitie, la domiciliile a doi tineri de 24 si 18 ... citeste toata stirea