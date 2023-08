In fiecare saptamana mii de migranti incearca sa intre ilegal in Ungaria, la granita de sud, uneori folosind metode violente. Desi sunt retinuti de politie si condusi inapoi in zona de securitate de la granita, ei incearca din nou si din nou, scrie hotnews.ro.In ultimele luni, bandele de migranti care se afla pe partea sarba s-au inarmat si folosesc armele din ce in ce mai des, mai arata hotnews.ro, care citeaza portalul maghiar hirado.hu.Acesta mentioneaza ca impuscaturile pot fi auzite clar ... citeste toata stirea