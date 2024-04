Pericolul Invizibil: Microplasticul si Nanoplasticul - Riscuri Ascunse pentru Sanatate si Mediu"

Microplasticul si nanoplasticul au devenit o prezenta omniprezenta in mediul nostru, penetrand in fiecare aspect al vietii noastre, inclusiv in alimentele pe care le consumam . Aceste particule microscopice reprezinta o amenintare grava pentru sanatatea umana si pentru mediul inconjurator, avand riscuri ascunse si asociindu-se cu diverse boli.Microplasticul este definit ca fiind o particula de plastic cu dimensiuni sub 5 mm, in timp ce nanoplasticul are dimensiuni si mai mici, sub 1 ... citește toată știrea