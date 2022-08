Perseidele, fenomenul astral care marcheaza luna august. Cand are loc ploaia de stele

Maine seara are loc cea mai spectaculoasa ploaie de stele. Perseidele pot fi observate de pe tot teritoriul Romaniei, de la miezul noptii si pana dimineata.Fenomenul astronomic caracteristic lunii august este curentul de meteori Perseide. Desi activitatea sa incepe la 14 iulie si se incheie la 1 septembrie, cel mai important moment este cel al fazei maxime a curentului, care in 2022 este atins in noaptea zilei de 11 spre 12 august.Potrivit astrologilor, cel mai bun loc pentru a admira "ploaia ... citeste toata stirea