Persoane condamnate penal si beneficiari ai venitului minim garantat pusi sa curete noua zone din municipiu

Sub coordonarea politistilor locali din Serviciul Ordine Publica si Supraveghere Comunitara, 14 persoane care desfasoara munca neremunerata in folosul comunitatii au igienizat noua zone din oras, anunta Politia Locala.Cei opt condamnati penal si sase beneficiari ai venitului minim garantat au colectat manual 25 tone de deseuri menajere, recipienti pet, hartie si alte sortimente de gunoi casnic. Ulterior, acestea au fost ridicate de SC Salubritate Deva SA.Zonele din municipiu in care s-a ... citeste toata stirea