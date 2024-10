Persoanele cu handicap care au optat pentru acordarea cardurilor de carburant conform Legii 448/2006 pot reveni asupra optiunii si solicita decontarea pe baza de bonuri de alimentare de la statiile PECO

In atentia beneficiarilor Legii nr. 448/2006 - persoane cu handicap grav si accentuat care si-au inregistrat optiunea pentru primirea cardurilor de carburant in anul 2024, DGASPC Arad face urmatoarele precizari:Avand in vedere ca pana la data de 30.09.2024 nu a fost reglementata metodologia de aplicare a modificarilor Legii nr. 448/2006 cu privire la transportul interurban gratuit, autorizarea emitentilor de carduri de carburant nu poate fi efectuata.Totusi, pentru a sprijini persoanele cu ... citește toată știrea