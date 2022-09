Peste 1.500 de ghiozdane au fost distribuite elevilor aradeni

Elevii din judet s-au bucurat de surprize placute din partea OFL Arad: peste 1.500 de ghiozdane au ajuns la cei mici la inceput de an scolar! Actiunea doamnelor si domnisoarelor din PNL a inceput in municipiul Arad si a continuat in judet."Credem in sansa celor mici de a-si face un viitor mai bun prin educatie. Am vrut sa fim alaturi de copii si de familiile lor prin acest gest, pentru a arata ca scoala este importanta. Bucuria si zambetul copiilor cu care a fost primita ... citeste toata stirea