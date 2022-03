Peste 10 zile incepe Gala Elitelor Aradene 2022

Gala Elitelor Aradene 2022, se va desfasura in data de 19 martie, in sala Palatului Cultural Arad. Consiliul Elitelor, alaturi de cele doua universitati, cu sprijinul Primariei Arad si a Consiliului Judetean Arad si cu implicarea a numeroase asociatii din Arad, acorda premii, pe categorii, catre sase personalitati care au lasat un impact in comunitate.In cadrul Galei Elitelor Aradene se vor acorda 6 premii, dupa cum urmeaza:Premiul Caius Iacob - pentru matematica, stiinte ingineresti; ... citeste toata stirea