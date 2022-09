Peste 100 de copii din Arhiepiscopia Aradului au participat la tabara "Tinerete in Ortodoxie"

Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, 105 copii din Arhiepiscopia Aradului au participat in aceste zile la cea de-a III - a editie a taberei "Tinerete in Ortodoxie", organizata de Asociatia Filantropia a Arhiepiscopiei Aradului, in parteneriat cu Consiliul Judetean si Centrul Cultural Judetean Arad, scrie arhiepiscopiaaradului.ro.Cu varste cuprinse intre 10 si 14 ani, veniti din tot judetul Arad, dar si din judetul Hunedoara, acesti copii au petrecut trei zile ... citeste toata stirea