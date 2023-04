Politistii de frontiera de la Nadlac II impreuna cu lucratori ai Comisariatului Judetean Arad din cadrul Garzii Nationale de Mediu au efectuat controlul, la intrarea in tara, pentru un mijloc de transport incarcat cu peste 15 tone de deseuri, constand in aluminiu.Autoritatile de control nu au permis intrarea in tara a mijlocului de transport intrucat nu erau indeplinite conditiile legale necesare transportului.Ieri, 19.04.2023, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a ... citeste toata stirea