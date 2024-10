Peste 2.000 de carduri de sanatate asteapta sa fie ridicate de la CAS

Reprezentantii Casei de Asigurari de Sanatate Arad anunta ca la sediul institutiei asteapta sa fie ridicate aproximativ 2.200 de carduri nationale de asigurari de sanatate."Persoanele care in prezent au adeverinta inlocuitoare a cardului se pot interesa sau se pot prezenta direct la sediul CAS Arad pentru ridicarea cardului. In cazul in care, cardul nu a sosit, persoanele vor putea primi servicii medicale in ... citește toată știrea