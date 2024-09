Peste 230.000 tigari, descoperite in bagajele unor pasageri la Nadlac II

Politistii de frontiera de la Nadlac II au descoperit, ascunse in bagajele mai multor pasageri care calatoreau cu un autocar, 230.240 tigari.La sfarsitul saptamanii trecute, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean roman la volanul unui autocar inmatriculat in Romania, care se deplasa pe ruta Romania-Marea Britanie.La controlul specific, politistii de frontiera au descoperit, ascunsa in ... citește toată știrea