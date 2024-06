Peste 4.000 de pacienti pentru Laboratorul de Cardiologie Interventionala; de ce servicii medicale pot beneficia acestia

Peste 4000 de pacienti au beneficiat de serviciile Laboratorului de Cardiologie Interventionala, din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, de la infiintarea acestuia, in urma cu cinci ani, pana in prezent.Iustin Cionca, presedintele Consiliului Judetean Arad, a declarat: "Am facut investitii majore in sistemul de sanatate publica, iar una dintre prioritati a fost cardiologia, fiindca judetul Arad se afla, din pacate, pe primele locuri in Romania la numarul de pacienti cu probleme ... citește toată știrea