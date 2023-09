In contextul majorarii preturilor la energia electrica, romanii sunt tot mai interesati de energia regenerabila. In ultimii doi ani, numarul prosumatorilor aproape s-a triplat. Vorbim despre 33.098 prosumatori in 2022, cu 170% mai mult decat in 2021.La nivel national, exista aproximativ 5,6 milioane case eligibile pentru sisteme fotovoltaice (70% dintre cele din mediul rural si 80% dintre cele din mediul urban). Abia 32.608 (0,58%) au avut instalate aceste sisteme, la nivelul anului 2022. Pe ... citeste toata stirea