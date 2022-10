PILULADESANATATE

Din anul 1992, in fiecare an, in 10 octombrie marcheaza Ziua Mondiala a Sanatatii Mintale, data stabilita de Federatia Mondiala a Sanatatii Mintale (WFMH). La inceput, WFMH nu avea un obiectiv precis, decat acela de a milita pentru sanatatea mintala in ansamblu. A fost un efort sustinut si o munca dificila pentru a schimba obiceiuri nesanatoase, care inrautateau situatiile deja dificile ale indivizilor.Timp de decenii, sanatatea mintala a fost una dintre cele mai neglijate domenii ale ... citeste toata stirea