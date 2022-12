Pistol cu aer comprimat, descoperit la PTF Varsand

Politistii de frontiera aradeni de la Punctul de Trecere a Frontierei Varsand au descoperit, in portbagajul unui autoturism condus de un cetatean roman, un pistol cu aer comprimat nedeclarat.In data de 19.12.2022, la Punctul de Trecere a Frontierei Varsand, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor, pe sensul de intrare in tara, un cetatean roman in varsta de 32 de ani, aflat la volanul unui autoturism inmatriculat in Germania.In urma controlului efectuat asupra ... citeste toata stirea