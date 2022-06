Plafonare carburanti: Scade pretul benzinei si motorinei, timp de 3 luni - DECIZIA Guvernului

Plafonare carburanti. Guvernul va compensa partial pretul benzinei si motorinei timp de cel putin 3 luni. Potrivit unor surse, va fi compensata o suma fixa, nu un procent din pret. Asta in contextul in care pretul combustibilului a atins un maxim istoric iar specialistii spun ca va ajunge sa depaseasca 10 sau chiar 11 lei!Plafonarea carburantilor este discutata zilele acestea in coalitia de guvernare. Partidele aflate la putere au hotarat instituirea unui mecanism de compensare partiala a ... citeste toata stirea