Ploaie de bani pe autostrada; ce au facut soferii

Au zburat banii pe o autostrada...la propriu! Soferii au fost surprinsi de o ploaie de bancnote, fiecare in valoare de 50 de euro. In urma accidentului auto, soldat cu pierderea a zeci de mii de euro, traficul a fost blocat, scrie adevarul.ro.Incidentul a avut loc pe autostrada A7, in vecinatatea orasului Marbella (Malaga), din Spania. Banii au ajuns pe sosea odata cu producerea unui accident de circulatie, in care a fost implicat si un autovehicul, ocupat de doua persoane, care aveau la bord ... citeste toata stirea