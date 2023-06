De marti, 27 iunie, ora 14:00 si pana miercuri, 28 iunie, ora 03:00, Aradul si alte 11 judete se afla sub avertizare de tip cod galben. ANM avertizeaza ca in aceasta perioada instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata."In intervalul mentionat, in nordul Banatului, Crisana, Maramures, vestul si nordul Transilvaniei, precum si in nordul Moldovei, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari de ... citeste toata stirea