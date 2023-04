Inspectoratul de Politie Judetean Arad, prin Serviciul Resurse Umane, desfasoara recrutari, in perioada 20 aprilie - 5 mai 2023. In perioada 20 aprilie - 5 mai 2023, inclusiv in zilele de sambata si duminica, Inspectoratul de Politie Judetean Arad, prin Serviciul Resurse Umane, desfasoara recrutari pentru sesiunea aprilie - iunie 2023, a concursurilor de admitere in unitatile de invatamant postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne.Depunerea cererilor de inscriere (cerere - tip, prevazuta ... citeste toata stirea