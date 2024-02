Politia Locala - actiuni de suport pe domeniul public (FOTO)

Politia locala anunta ca luna trecuta, 113 angajati au fost implicati in actiuni de suport pe domeniul public in parteneriat cu alte institutii sau alte servicii sau directii din cadrul Primariei."In luna ianuarie, 113 politisti locali din cadrul serviciilor de ordine publica/circulatie rutiera din cadrul Directiei Generale Politia Locala Arad, au fost implicati in zeci de actiuni de suport, pe domeniul public, pentru institutii partenere si alte entitati din cadrul administratiei publice ... citește toată știrea