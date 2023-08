De la inceputul anului, Serviciul Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal din cadrul Directiei Generale Politia Locala, a parcurs etapele necesare pentru demolarea a zece constructii executate ilegal pe domeniul public sau privat al municipiului Arad. Acestea au fost depistate de politistii locali in timpul verificarilor efectuate in cartierele Micalaca si Aurel Vlaicu, precum si in zona Marului.Demersul initiat de DGPL si finalizat prin implicarea administratiei locale, se realizeaza in ... citeste toata stirea