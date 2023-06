Directia Generala Politia Locala Arad, prin Biroul Evidenta Persoanelor, aduce la cunostinta cetatenilor faptul ca incepand cu data de 07 iunie 2023, au intrat in vigoare modificarile aduse Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, care instituie noi obligatii, atat pentru proprietarii de imobile, cat si pentru persoanele care locuiesc in fapt la alte adrese decat cele mentionate in actul de identitate. ... citeste toata stirea