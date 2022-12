Politia Locala da iama in soferii care parcheaza ilegal in Alfa si Micalaca

Politia Locala da iama in soferii care parcheaza ilegal in cartierele Alfa si Micalaca, in zonele in care problema locurilor a fost rezolvata prin amenajarea unor parcari rezidentiale."In ultimele luni, ca urmare a numeroaselor sesizari adresate de cetatenii din cartierul ALFA care au contractat un loc de parcare in parcarile rezidentiale, privind eludarea prevederilor regulamentului de functionare (HCLM 510/2019) de catre soferi care gareaza diverse autovehicule in aceleasi perimetre, dar ... citeste toata stirea