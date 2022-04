Politia Locala raspunde sesizarilor primite de la aradeni cu privire la desfasurarea recensamantului

Avand in vedere sesizarile transmise in ultima perioada de cetateni, reprezentantii Politiei Locale vin cu precizari in vederea clarificarii unor aspecte privind recensamantul populatiei si al locuintelor."Participarea la recensamant este obligatorie. Scopul il reprezinta numararea oficiala a persoanelor cu resedinta obisnuita in toate diviziunile geografice ale teritoriului tarii, la data de 01.12 2021. Resedinta obisnuita este adresa la care respectivii au locuit in ultimele 12 luni si au ... citeste toata stirea