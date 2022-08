Politist aradean prins cu numere false la Chisineu-Cris

Vineri, 12 august 2022, politistii orasului Chisineu-Cris au depistat un barbat de 20 de ani, din localitatea Santana, politist in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arad, care conducea un autoturism pe D.N.79, in localitatea Chisineu-Cris. In urma verificarilor in bazele de date a reiesit ca autoturismul avea aplicate placute cu numere de inmatriculare care apartin unui alt autoturism.In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ... citeste toata stirea