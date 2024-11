Politist de 21 de ani gasit mort in toaleta sectiei

Un agent a fost gasit mort in baia unei sectii de politie din judetul Timis. El era in tura de noapte, iar la un moment dat a mers pana la toaleta. Colegul sau s-a ingrijorat cand a vazut ca nu se mai intoarce in birou, scrie adevarul.ro.Din primele date, se pare ca tanarul ... citește toată știrea