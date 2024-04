Politist din Ineu, batut de un tanar de 25 de ani

La nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Ineu se efectueaza cercetari fata de un tanar in varsta de 25 ani, cu privire la savarsirea infractiunii de ultraj.In noaptea de 6 spre 7 aprilie 2024, in zona unui local de pe raza orasului Ineu, tanarul l-a agresat fizic pe un agent de politie din cadrul Politiei Orasului Ineu, in timp ce acesta se afla in exercitarea atributiilor de serviciu, provocandu-i leziuni traumatice ce necesita pentru vindecare 10 - 12 (zece - doisprezece) zile de ... citește toată știrea