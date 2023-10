O politista incadrata la IPJ Arad acum doi ani a fost prinsa sub influenta alcoolului la serviciu.Potrivit IPJ Arad, in dimineata zilei de 8 octombrie 2023, in cadrul unui control efectuat de politistii Compartimentului Control Intern, la debutul unei actiuni desfasurate pe raza de competenta a orasului Santana, a fost efectuata o testare cu aparatul alcooltest a politistilor care urmau sa intre in serviciu.In urma testarii, in cazul unei politiste de 25 de ani, alcooltestul a indicat o ... citeste toata stirea