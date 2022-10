Politisti din Arad, cercetati disciplinar in cazul elevei batute de o colega - deficiente grave in gestionarea dosarului

Doi politisti din Arad sunt cercetati disciplinar in cazul elevei de 15 ani batuta crunt de o colega in timp ce tatal agresoarei filma. Cei doi oameni ai legii sunt acuzati ca au inceput ancheta si audierea partilor implicate abia la o saptamana de la sesizarea agresiunii, dupa ce cazul aparuse si in presa. Intre timp, agresoarea de 17 ani si tatal ei au fost pusi sub control judiciar si sunt cercetati pentru lovire si alte violente.Cei doi politisti sunt acum trasi la raspundere pentru modul ... citeste toata stirea