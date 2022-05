Politistii aradeni au indepartat sub escorta de pe teritoriul Romaniei mai multe persoane

Politistii de imigrari din Arad au desfasurat ieri, o misiune de indepartare sub escorta de pe teritoriul Romaniei pentru 4 cetateni straini aflati in custodie publica. La iesirea din tara, pe numele acestora, a fost instituita masura de nepermiterea intrarii in Romania pentru o perioada de 5 ani.Politistii de imigrari din cadrul Centrului de Cazare a Strainilor luati in Custodie Publica Arad au desfasurat, ieri, 26 mai 2022, o misiune de indepartare sub escorta de pe teritoriul Romaniei ... citeste toata stirea