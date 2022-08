Politistii aradeni s-au sesizat din oficiu in cazul femeii impinse de un om al strazii

Arad. Povestea femeii aflate la un pas de a fi impinsa in fata masinii de catre un om al strazii, relatata de aradean, nu a ramas fara ecou.In aceasta dimineata, Inspectoratul Judetean de Politie Arad a transmis ca, in ciuda faptului ca victima nu a depus plangere, politistii aradeni s-au sesizat din oficiu, in urma articolului nostru."In urma imaginilor aparute in spatiul public, Compartimentul Informare si Relatii Publice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arad este ... citeste toata stirea