Cei doi politisti care au ramas internati in spital dupa ce doua masini de politie s-au ciocnit la Santana, au fost externati.Unul a fost externat in 1 noiembrie iar al doilea in 6 noiembrie.In seara zilei de 28 octombrie, in jurul orei 23:00, in cadrul unei actiuni desfasurate pe raza orasului Pancota, un echipaj de politie a pornit in urmarirea unui autoturism.Autoturismul urmarit si-a continuat deplasarea, iar in orasul Santana, autospeciala de politie, aflata in urmarire, a intrat in ... citeste toata stirea