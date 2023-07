Cei 52 de pompieri ajunsi in aceasta dimineata in Rodos intervin pentru stingerea mai multor incendii care se manifesta in Sud-Estul insulei.Din cauza vantului puternic si a temperaturilor ridicate, incendiile s-au propagat la cladirile aflate in proximitatea vegetatiei uscate si a padurii.Colegii nostri actioneaza in conditii extreme, pentru limitarea propagarii incendiului spre zonele ... citeste toata stirea