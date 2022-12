Portofele pierdute, returnate proprietarilor de politistii locali

In ultima saptamana, politistii locali cu atributii de ordine publica s-au aflat de doua ori in ipostaza de a identifica proprietarii unor portofele pierdute pe domeniul public, acestea fiind returnate avand continutul intact: acte de identitate, documente si bani.Prima situatie a survenit noaptea, in jurul orelor 3:30, in zona supermarketurilor de pe strada Banu Maracine, la sesizarea transmisa Dispeceratului Directiei Generale Politia Locala, de catre agentul de paza. In mai putin de ... citeste toata stirea