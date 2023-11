A VI-a editie a conferintelor Dialoguri universitare by UVVG a adus sute de aradeni in sala de concerte a Filarmonicii din Arad. Publicul fidel al dialogurilor a venit insotit de prieteni noi, astfel ca, oameni din toate domeniile de activitate au luat parte la discutiile dintre moderatorul George Grigoriu si invitatul sau, renumitul endocrinolog, Dr. Virgil Stroescu. Momentele artistice ale sopranei Elena Velica ne-au purtat pe meleaguri de vis, prin vocea si talentul artistei.Discutiile au ... citeste toata stirea