Potasiul este un mineral esential pentru sanatatea noastra, avand un rol crucial in functionarea optima a organismului. Acesta este responsabil pentru reglarea echilibrului de fluide din corp, functionarea normala a celulelor si transmiterea semnalelor nervoase. De asemenea, potasiul are un impact important asupra sanatatii musculare si a ritmului cardiac.1. Echilibru hidric:Potasiul ajuta la mentinerea unui echilibru adecvat al fluidelor in organism. Acesta regleaza nivelul de apa din ... citeste toata stirea