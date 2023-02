Poveste din DSP: "Si-o sa-ti faca toti ai mei, rand pe rand, electrosocuri"

Directia de Sanatate Publica Arad nu este pentru prima data in centrul unui scandal de prima mana, Ba, din contra, am putea spune. Un fost director avea obiceiul sa apeleze, de pe telefonul institutiei, numere de telefon cu suprataxa, pentru a consulta ghicitoare, vrajitoare si cititoare in tarot. La inceputul pandemiei, directorul DSP de la acea vreme a devenit subiect de stire nationala, dupa ce a fost filmat in timp ce se adresa angajatilor care nu se stiau echipa in costumul de protectie, ... citeste toata stirea