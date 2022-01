Povestea camatariei de 300 de mii de euro, la final

ARAD. Povestea camatariei a inceput in anul 2016, politistii Serviciului de Investigatii Criminale punandu-i capat in anul 2019, dupa ce partea vatamata - care detine o brutarie si doua restaurante in municipiul Arad - a depus plangere. Sesizarea a venit dupa ce victima nu a mai putut achita dobanzile care se ridicau cateodata si la 10.000 de euro pe saptamana. Ca atare, partea vatamata a fost amenintata, intimidata, constransa si santajata mai apoi in incercarea de a o determina sa plateasca ... citeste toata stirea