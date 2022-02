Povestea incidentului cinegetic in urma caruia un pancotan si-a pierdut viata

PANCOTA. Vestea mortii unui barbat de 41 de ani la o partida de vanatoare a facut inconjurul judetului. Ceea ce socheaza in aceasta tragedie este stupiditatea intamplarii. Incidentul nu a avut loc la vanatoarea efectiva, ci dupa incheierea acesteia. Totul s-a petrecut in masina cu care se deplasau vanatorii, arma descarcandu-se accidental in momentul in care autoturismul s-a pus in miscare.Nu s-a respectat proceduraIata detaliile povestii, asa cum ne-a fost ea relatata de directorul ... citeste toata stirea