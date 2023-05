Festivalul International JAZZAR revine cu cea de-a doua editie, in perioada 26-28 mai 2023 la Arad. Primaria Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultura, este si in acest an partenera in cadrul proiectului muzical JAZZAR. Festivalul JAZZAR va oferi publicului o incursiune in lumea muzicala a Jazzului.La Sinagoga neologa, in Cetatea Aradului si in Parcul Zsolt Torok vor concerta artisti de talie nationala si internationala.Evenimentul isi propune sa prezinte o paleta muzicala larga ... citeste toata stirea