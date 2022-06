Povestea unei spagi stupide, la frontiera Nadlac

ARAD. Un tanar de 25 de ani a fost condamnat, saptamana trecuta, la 1 an si 4 luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce, anul trecut in luna mai, intorcandu-se din Austria, la intrarea in Romania, a oferit politistilor de frontiera de la Nadlac I, 30 de euro spaga pentru a evita carantina. Barbatul calatorea cu masina, impreuna cu sotia sa si copilul lor in varsta de 1 an. Acestia aveau facute teste de anticorpi. Politistii de frontiera au considerat ca acestea nu sunt suficiente pentru ca ... citeste toata stirea