Pozitionarea cabinei de dus: 3 sfaturi pentru a gasi locul perfect

Cabina de dus are un rol foarte important in cadrul baii tale, iar din acest motiv pozitionarea acesteia devine un aspect deosebit de important. Afla care sunt optiunile pe care le ai, in functie de specificul camerei si de modelele de cabine de dus existente pe piata.Alege o cabina de dus patrata sau dreptunghiulara pentru perete intregAceste tipuri de cabine de dus sunt si cele mai usor de integrat in baia ta, deoarece acestea au nevoie practic doar de o singura latura acoperita de perete, ... citeste toata stirea