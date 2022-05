Praf saharian in Romania. Cat de periculos este pentru sanatate. Avertismentul medicilor

Un nou val de praf saharian a ajuns in Romania. Medicii avertizeaza ca acest fenomen este periculos pentru sanatate si recomanda populatiei sa incerce sa evite deplasarile.Praf saharian in Romania. Medicii de la Spitalul "Victor Babes" din Timisoara trag un semnal de alarma privind noul val de praf saharian care a ajuns in Romania.In fiecare an, Romania se confrunta cu cel putin doua episoade de praf saharian adus de curentii din Nordul Africii. Potrivit specialistilor, nisipul fin din ... citeste toata stirea