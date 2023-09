Sambata, 16 septembrie, de la ora 19.00, Preasfintitul Parinte Ieronim, episcop al Daciei Felix, va sustine o conferinta in Sala Mare a Filarmonicii din Arad.Conferinta "Ierusalimul - Istorie si traditie sfanta" il aduce la Arad pe Preasfintitul Ieronim Episcopul Daciei Felix, cel care a fost ales in anul 2009 Episcop vicar patriarhal, cu titulatura "Sinaitul", si hirotonit arhiereu in 29 mai 2014 in Catedrala Patriarhala din Bucuresti.Din 1994 pana in 2014 a avut responsabilitatea slujirii ... citeste toata stirea