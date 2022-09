Predare de stafeta intre piete

ARAD. La doi ani de la finalizarea lucrarilor de amenajare a pietei agroalimentare de pe strada Ioan Rusu Sirianu, transferul comerciantilor si producatorilor din Piata Catedralei a intrat in linie dreapta. Potrivit directorului TOP, Stelian Nistor, 90% dintre ocupantii meselor din Piata Catedralei si-au exprimat pana acum intentia de a se muta in piata de pe Rusu Sirianu. Adica 135 din 160 de comercianti si producatori, sustine seful TOP. Acestia vor avea prioritate in ocuparea spatiilor din ... citeste toata stirea