Pregatire profesionala a politistilor aradeni privind violenta domestica

Ieri, 5 aprilie 2022, 50 de politistii aradeni din mediul urban si rural au participat la o activitate de pregatire profesionala pe linia violentei domestice, care s-a desfasurat la o sala de conferinte din municipiul Arad.Activitatea s-a desfafurat in cadrul Proiectul predefinit "Sprijin pentru implementarea Conventiei de la Istanbul in Romania", implementat de Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, finantat prin Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, in ... citeste toata stirea