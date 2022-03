Premiera filmului "Mame paralele" si o comedie, pe marele ecran de la "Arta"

Lungmetrajul "Mame paralele"/"Madres paralelas", scris si regizat de Pedro Almodovar, cu Penelope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sanchez-Gijon, Rossy de Palma si Julieta Serrano in distributie, va avea premiera in cinematografele din Romania, inclusiv la Cinematograful "Arta" din Arad, in 1 aprilie, distribuit de Independenta Film.Prezentat in premiera internationala in deschiderea Festivalului de Film de la Venetia 2021, "Mame paralele" i-a adus lui Penelope Cruz prestigiosul ... citeste toata stirea