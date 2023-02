Premiera: Sistem inteligent de avertizare a soferilor la trecerile de pietoni nesamforizate

Comunicat de presaTimis. 9 februarie 2023Un sistem inteligent de avertizare a soferilor la trecerile de pietoni nesemaforizate a fost pusin functiune in premiera, langa Timisoara - in comuna Dumbravita* Sistemul foloseste inteligenta artificiala, camere video pentru a detecta pietonii care vorsa treaca strada pe la o trecere nesemaforizata si pentru a-i avertiza pe soferi asupralocatiei acestora.* Sistemul pilot a fost creat de o echipa de tineri din Timisoara si are ca scop ... citeste toata stirea